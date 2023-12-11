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Медведчук рассказал, во что Зеленский превратил Украину

Медведчук: Зеленский с подачи США превратил Украину в серую зону

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bbbreaking/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский с подачи США превратил страну в серую зону отчуждения. Об этом заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».

«Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала», — заявил он.

По словам Медведчука, Зеленский уже является президентом не Украины, а «диктатором серой зоны, где работают волчьи законы» и при этом не понимает, что страна стала лишь расходным материалом. Оппозиционер напомнил о жалобах украинского населения на власть.

«Для обычного гражданина украинское государство — это банда, которая выгребает у него деньги, забирает права, унижает достоинство и заставляет за себя умирать», — добавил он.

До этого Медведчук поднимал тему запретов переговоров с Россией со стороны правительства Украины, поскольку их позиции значительно ослабели, что может привести к краху действующей власти.

Политик также отмечал, что все меньше депутатов Европарламента готовы поддерживать Украину в ее курсе на войну с Россией. Медведчук выразил мнение, что Украина сегодня находится на грани военного, финансового, социального и энергетического краха.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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