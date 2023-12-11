Политолог назвал истинную причину приглашения Зеленского в Вашингтон

12 декабря неслучайно выбрали датой визита украинского лидера Владимира Зеленского в США, считает политолог Сергей Станкевич. По его мнению, в этот день будет предпринята последняя попытка надавить на конгресс, чтобы они приняли решение о выделении финансовой помощи Украине.

«Я думаю, что эта встреча будет носить лоббистский характер, — сказал Станкевич телеканалу «360». — Дело в том, что 14 декабря — последний день, когда конгресс сам может принять решение о выделении специального пакета помощи Украине. Буквально за два дня до финансовой красной черты Зеленский будет в Вашингтоне. <…> Тема визита вполне очевидна».

Также, по мнению эксперта, если республиканцы продолжат настаивать на своем, то темой обсуждения может стать «спасательная операция» для Киева, чтобы не оставить Украину без денег перед Новым годом.

Напомним, накануне сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Предполагается, что на ней они обсудят «нынешние нужды» Украины и «жизненную необходимость» продолжения поддержки Киева.

Ранее стало известно количество американцев, считающих чрезмерной помощь Украине и Израилю.