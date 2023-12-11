Нарышкин рассказал, кто ведет разговоры о смене Зеленского

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что разговоры о смене президента Украины Владимира Зеленского ведутся «серьезными людьми в серьезных центрах». Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждения ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах, значит, за этим что-то стоит», — поделился Нарышкин.

При этом он отказался оценивать вероятные кандидатуры на замену Зеленскому.

До этого Нарышкин говорил, что Запад неизбежно бросит Украину. Он также отмечал, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

По его словам, падение международного авторитета Запада ускорится в случае продолжения поддержки Киева, так как украинская тема становится все более «токсичной» для трансатлантических государств.

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