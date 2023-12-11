В ЕС рассказали, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине

Гарантии безопасности, которые Евросоюз хочет предложить Украине, заключаются в расширении Европейского фонда мира, через который финансируются поставки оружия Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Решение о предоставлении гарантий будет принято на саммите ЕС 14–15 декабря. На этой встрече министры обсудят, как действовать по предложению расширить поддержку Украине, рассказал он.

По его словам, министры ЕС должны дать ему полномочия представить на саммите гарантии безопасности, которые заключаются в расширении Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Киевом.

3 декабря генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в беседе с телеканалом CNN заявил, что если Украина проиграет в конфликте с РФ, то в будущем «проблем будет гораздо больше» не только у Киева, но и у Европы и США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.