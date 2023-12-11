В Крыму обнаружили сеть из 18 агентов украинских спецслужб

ФСБ выявила сеть из 18 агентов украинских спецслужб в Крыму. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, сеть действовала под контролем западных кураторов. «Глубоко законспирированная разветвленная агентурная сеть украинских спецслужб» готовила диверсии, теракты и покушения на территории полуострова.

Отмечается, что среди потенциальных целей агентурной сети были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также некоторые блогеры и общественные деятели.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки по факту подрыва автомобиля бывшего депутата парламента ЛНР Олега Попова в Луганске.

До этого в столичном аэропорту Внуково задержали украинского агента, он дал признательные показания.

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