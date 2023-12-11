США пригрозили ООН проблемами из-за критики Израиля

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Организации Объединенных Наций (ООН) еще большими проблемами с США на фоне критики генсеком ООН действий Израиля по отношению к палестинцам, передает РИА Новости.

Он заверил, что как республиканец полностью поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении противостояния Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Грэм подчеркнул, что невозможно говорить о прекращении огня в регионе до тех пор, пока боевики не вернут Израилю всех похищенных 7 октября заложников и не будет обеспечена безопасность еврейского государства.

«А нашему другу в ООН я хочу сказать, до этой войны у вас была проблема с США, а после начала этой войны у вас большая проблема с США», — сказал американский законодатель в ходе выступления на Дохийском дискуссионном форуме.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.