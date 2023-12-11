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Принц аль Фейсал: визит Путина в Эр-Рияд демонстрирует прочные отношения между странами

Саудовский принц аль Фейсал назвал визит Путина свидетельством прочных отношений

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Алексей Никольский/РИА Новости

Саудовский принц Турки аль Фейсал заявил, что недавний визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о прочных взаимоотношениях между двумя странами, сообщает РИА Новости.

По словам аль Фейсала, визит Путина в Эр-Рияд и последовавшее по результатам встречи совместное заявление наследного принца и председателя совета министров королевства Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда и президента России является свидетельством того, что между государствами сложились глубинные, доверительные отношения, которые будут развиваться и далее.

Принц отметил, что позиции Москвы и Эр-Рияда во многом совпадают, в том числе, по ряду международных проблем. В частности, у России и Саудовской Аравии имеются общие подходы к урегулированию ситуации в секторе Газа, немедленному прекращению бомбардировок Израилем палестинских территорий, признанию Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Аль Фейсал подчеркнул, что все усилия Саудовской Аравии, направленные на прекращение конфликта в Палестине, были поддержаны Россией и ее лидером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина на Ближний Восток вызвал интерес в мире и регионе.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.

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