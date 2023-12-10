Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с президентами стран Латинской Америки

Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что он встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Глава украинского государства выразил благодарность президенту Парагвая Сантьяго Пеньи «за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций». По его словам, в ходе встречи они «обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем».

«Во время переговоров с президентом (Уругвая) Луисом Лакалье Поу поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины. Особое внимание было уделено перспективе проведения саммита Украина – Латинская Америка», — указал Зеленский.

Он также заявил, что в ходе встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа обсудил возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и этой латиноамериканской страны: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией. По словам Зеленского, он предложил эквадорскому лидеру «приобщиться к имплементации украинской формулы мира».

До этого Зеленский заявил, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами