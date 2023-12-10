Зеленский встретился с президентами стран Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что он встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Глава украинского государства выразил благодарность президенту Парагвая Сантьяго Пеньи «за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций». По его словам, в ходе встречи они «обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем».

«Во время переговоров с президентом (Уругвая) Луисом Лакалье Поу поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины. Особое внимание было уделено перспективе проведения саммита Украина – Латинская Америка», — указал Зеленский.

Он также заявил, что в ходе встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа обсудил возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и этой латиноамериканской страны: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией. По словам Зеленского, он предложил эквадорскому лидеру «приобщиться к имплементации украинской формулы мира».

До этого Зеленский заявил, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.