В ООН рассказали о целях Израиля в Газе

Власти Израиля пытаются добиться массового переселения палестинцев из сектора Газа, считает руководитель ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает Al Jazeera. По его словам, Тель-Авив желает отправить жителей анклава в Египет.

«Развитие событий, которые мы наблюдаем, указывает на попытки переселить палестинцев в Египет, независимо от того, останутся ли они там или будут переселены в другое место», — пояснил Лаззарини, назвав разрушение города Газа на севере анклава лишь первым этапом.

Он добавил, что следующим этапом является наступательная кампания в южном городе Хан-Юнис. Лаззарини подчеркнул, что сектор Газа желают сделать непригодным для жизни.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее Израиль обвинили в попытке парализовать работу ООН в Газе.