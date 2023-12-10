В НАТО заявили, что соседи Румынии скоро войдут в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил на брифинге, что все граничащие с Румынией страны в ближайшие годы станут частью североатлантического альянса и Евросоюза. Политика цитирует РИА Новости.

«В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада», — считает Джоанэ.

По его мнению, это необратимый, пусть и сложный, процесс, а значительное влияние на него оказывает украинский конфликт.

До этого глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Тбилиси не должен становиться заложником «украинского вопроса» на пути в Евросоюз. Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря.

Ранее в Румынии сообщили о готовности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.