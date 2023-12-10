В Сербии назвали условие для вступления страны в ЕС

Сербия ставит перед собой цель вступить в Европейский Союз, но не собирается присоединяться к санкционной политике ЕС, направленной против России. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр обороны Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает издание Politika.

«Сербия должна стать полноправным членом Европейского союза, потому что наши граждане от этого выиграют. Но если кто-то ожидает, что мы на этом пути откажемся от своей национальной ДНК, то этот человек серьезно заблуждается. Мы не вводили и не будем вводить санкции в отношении РФ», – заявил Вучевич.

Он отметил, что вступление в ЕС для Сербии – это стратегическое обязательство, над реализацией которого Белград продолжит работать.

Сербский политик подчеркнул, что его страна будет поддерживать партнерские отношения с Китаем, арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками. По его словам, Сербия продолжит сохранять нейтралитет в военном отношении и не вступит ни в один военный альянс, включая НАТО.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявлял, что собирается развивать сотрудничество с НАТО, но при это стремится сохранить военный нейтралитет.

Ранее суд в Гааге выдвинул новые обвинения против лидера Сербской радикальной партии.