Катар сделал заявление по войне Израиля с ХАМАС

Власти Катара не собираются прекращать диалог по освобождению всех пленных, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр королевства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС. По его словам, Доха призывает к остановке боевых действий.

«Мы будем продолжать добиваться освобождения всех заложников, но в то же время мы намерены прекратить эту войну и обстрелы палестинцев. Для этого всегда нужны две стороны, готовые к такому взаимодействию. К сожалению, мы не видим той готовности, которую наблюдали неделями ранее», — пояснил Аль Тани.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в США не поддержали призывы к прекращению огня в секторе Газа.