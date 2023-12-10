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В США заявление главы Пентагона о Путине назвали абсурдным

Офицер Дэвис назвал слова Остина об угрозе Европе со стороны Путина абсурдом

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Слова главы министерства обороны США Ллойда Остина о том, что в случае победы президента России Владимира Путина европейские страны окажутся под угрозой, являются абсурдными. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Зачем Путину это делать? Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России», — сказал эксперт.

Он считает, что президента России заботит только безопасность собственной страны.

«Когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не думает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный», — резюмировал Дэвис.

До этого руководитель министерства обороны США Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты не испытывают страха перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой.

Ранее Остин сообщил на бюджетных слушаниях в сенате США, что с середины февраля не может связаться с коллегой из РФ Сергеем Шойгу.

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