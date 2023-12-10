Индия подтвердила позицию по палестинскому вопросу

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар переговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг операции Израиля в секторе Газа.

«Провел разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе <...> Он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией как в секторе Газа, так и на Западном берегу [реки Иордан]. Я повторил давнюю позицию Индии в отношении Палестины. Мы договорились оставаться на связи», — написал Джайшанкар.

Как отмечает ТАСС, Индия выступает за решение палестинского вопроса путем создания независимой Палестины. Агентство подчеркивает, что официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи призывал к началу прямого диалога для воплощения плана по двум государствам.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в Израиле оценили шансы на решение проблемы с Палестиной.