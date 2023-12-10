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Польше предрекли возвращение к нормальности с кабмином Туска

В польской оппозиции пообещали стране начало нового путешествия с 12 декабря

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша начнет возвращение к нормальности с приходом к власти правительства объединенной оппозиции во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском, считает лидер фракции «Польша 2050» внутри альянса «Третий путь» Шимон Холовня, передает RMF. По его словам, 12 декабря парламент получит список с составом нового кабмина.

«[Правящая правая партия «Право и справедливость»] ПиС не хотели отдавать власть, они дали нам [объединенной оппозиции] два месяца, чтобы разрушить наше единство и украсть радость победы. Но мы все еще здесь, чтобы напомнить себе об этой радости и снова отпраздновать ее», — отметил Холовня.

Он добавил, что оппозиция сразу представит парламенту полностью сформированный состав правительства. Холовня подчеркнул, что 12 декабря для Польши произойдет один из важных моментов в ее истории и начнется новое путешествие страны.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом накануне оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

Ранее в Польше допустили роспуск госкомиссии по «российскому влиянию».

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