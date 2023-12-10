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В Крыму заявили, что скоро Украина развалится

Константинов: в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины

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Michael Kuenne/Global Look Press

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ближайшее время случится развал Украины.

«В ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины, фактически он уже произошел», — сказал он.

По мнению Константинова, уровень деградации современной Украины уже очевиден. Он отметил, что это видят не только в России, но и на Западе. При этом глава крымского парламента подчеркнул, что недооценивать соперника нельзя.

«Многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения», — считает Константинов.

Он назвал будущее Украины без России печальным. Константинов считает, что страна превратится не в часть европейского сообщества, а «в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи».

Глава парламента отметил, что уже сейчас Украина никому не нужна из своих западных хозяев.

«Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация», — добавил он.

До этого Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил об отсутствии позитивного сценария для Украины в 2024 году.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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