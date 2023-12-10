В РАН предрекли отказ нового президента Аргентины от радикального курса

Радикальные планы новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея трудновыполнимы, ему придется отказаться от своих обещаний по ряду вопросов внутренней и внешней политики. Таким мнением поделился и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью РИА Новости.

«У нового президента Аргентины нет большинства в парламенте, ему приходится согласовывать свои решения, в том числе и с оппозицией», – сказал эксперт.

Аргентинский политик ни раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. Также он обещал отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим американский доллар как официальную валюту.

«Некоторые обещания просто очень трудновыполнимы: отказ от национальной валюты, устранение центрального банка. Очень сложно договориться об этом с другими акторами политического процесса», – пояснил Розенталь.

Инаугурация Хавьера Милея запланирована на воскресенье, 10 декабря. Сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут на церемонию, несмотря на то, что Милей считает их своими основными союзниками.

Ранее сообщалось, что Милей готовит программу шоковых экономических реформ.