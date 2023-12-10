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Зеленский улетел в Аргентину

Зеленский поехал на инаугурацию нового президента Аргентины Милея

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщили в офисе украинского лидера.

Там уточнили, что Зеленский по пути в Южную Америку встретился с премьером Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой.
В беседе украинский лидер отметил важность поддержки со стороны африканской страны международных инициатив Киева.

Церемонию вступления в должность нового аргентинского президента наметили на 10 декабря.

7 декабря стало известно, что Зеленский отправится на инаугурацию Милея. Президента Аргентины через несколько дней после победы на выборах разговаривал с Зеленским и предложил провести мирную конференцию по Украине. Зеленский подтвердил, что посетит латиноамериканскую страну. Для Зеленского эта поездка станет первой в Южную Америку.

Всеобщие выборы в Аргентине состоялись в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. При этом на первом этапе ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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