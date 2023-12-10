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Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту

МИД Венесуэлы анонсировал переговоры с Гайаной на высшем уровне по конфликту

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Matias Delacroix/AP

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Венесуэлы.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонные переговоры с [президентом Бразилии] Луисом Инасиу Лулой да Силвой», — уточнили в сообщении.

Также в беседе принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время переговоров поступило предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой планируется объявить в ближайшие дни.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный характер требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года.

В заявлении МИД обратили внимание, что Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который поддержал усилия по налаживанию диалога между сторонами конфликта.

Накануне президент Венесуэлы Мадуро подписал декреты по Гайане-Эссекибо.

Ранее президент Бразилии прокомментировал кризис между Венесуэлой и Гайаной.

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