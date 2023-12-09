Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа из РФ в Европу

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter) прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, который обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ.

«Немец нагло лжет! Сами отказались от них, опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут», — написал Медведев.

9 декабря Шольц выступил с критикой действий Москвы на съезде Социал-демократической партии Германии. По словам канцлера, в текущей ситуации на мировых рынках странам Европы приходится платить за газ в 10 раз больше, чем раньше. Канцлер ФРГ отметил, что в результате решение властей России в страны Европы перестали поставлять газ при том, что сам газопровод для этих целей полностью исправен.

Также Шольц заявил, что помощь Украине — вызов для Германии, но она все равно будет продолжена.

Ранее Шольц предупредил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине.