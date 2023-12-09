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Назван срок достижения Россией углеродной нейтральности

Помощник Путина Эдельгериев: РФ достигнет углеродной нейтральности к 2060 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Его слова приводит ТАСС.

Заявление было сделано чиновником на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Эдельгериев подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена целям Парижского соглашения.

«Никто и ничто нам в этом не помешают», — подчеркнул представитель Путина.

До этого российский энерго-металлургический холдинг Эн+, включающий ведущего мирового производителя алюминия с низким углеродным следом «Русал», представил достижения компании по сокращению выбросов парниковых газов и план по декарбонизации до 2050 года.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Оно предусматривает ограничение повышения глобальной температуры в XXI веке до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для ограничения этого повышения до 1,5 градуса. Всего к соглашению присоединились 194 стороны.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.

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