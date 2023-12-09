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Определен состав команды Путина на выборах

В состав команды Путина на выборах вошли Жога, Машков и Гагарина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Москве 9 декабря состоялось заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборы в 2024 году, в ходе собрания сформировали состав его команды. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Накануне, 8 декабря, после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России Путин заявил, что принял решение участвовать в будущих выборах главы государства. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал такое решение «абсолютно спонтанным», заявив, что оно стало «реакцией на обращения людей».

В состав команды Путина вошли секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, актер Владимир Машков, спикер законодательного собрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина и другие лица.

В случае победы на выборах 17 марта 2024 года Владимир Путин возглавит Российскую Федерацию в пятый раз.

Ранее в Белом доме высказались об участии Путина в выборах.

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Выборы президента России 2024
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