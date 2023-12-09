Полковник в отставке уличил США в войне с Россией на территории Украины

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал публикацию Military Watch Magazine о том, что ряд политиков в США не желают продолжать помощь Украине из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления, начатого летом 2023 года. Слова Литовкина передают «Известия».

«США не помогают Украине, они воюют с Россией на территории Украины. Они продолжат все это. То, что рассказывают — попытка переложить вину за провал контрнаступления на Украину и ее руководство», — заявил Литовкин.

9 декабря аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины планировать свои действия на фронте.

Сегодня также сообщалось, что Украина выступит с обращением к Евросоюзу и институтам о вступлении в ЕС.

Ранее жена главы Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская обратилась к западным странам с просьбой не прекращать помощь Киеву.