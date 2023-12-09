Южная Корея призвала РФ и КНДР отказаться от военного сотрудничества

Национальное собрание Республики Корея приняло резолюцию, которая содержит призыв к правительствам РФ и КНДР отказаться от сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, 8 декабря в южнокорейском парламенте состоялось последнее заседание в рамках осенней сессии. Во время мероприятия законодатели приняли документ, касающийся взаимодействия Москвы и Пхеньяна в военной сфере.

В частности, парламентарии призвали РФ и КНДР прекратить подобное сотрудничество. При этом резолюция была принята простым большинством — «за» проголосовали 138 человек, уточняется в материале.

По информации агентства, документ был внесен на рассмотрение в Национальное собрание Республики Корея в середине октября. Авторами резолюции стали 10 представителей консервативной партии «Сила народа», членом которой также является действующий президент страны Юн Сок Ёль.

22 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что обвинения западных стран по поводу «незаконного военно-технического сотрудничества» Москвы и Пхеньяна не имеют под собой никаких оснований. Как она сказала, США и их союзники регулярно делают подобные беспочвенные заявления.

Ранее в американском Государственном департаменте пригрозили «принять меры» для противодействия партнерству РФ и КНДР в военной сфере.