Арабский канал заявил, что война Израиля с ХАМАС продлится долго

Война Израиля с сектором Газа не закончится «в ближайшее время». Об этом пишет катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает канал, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан приветствовал это решение, заявив, что единственный способ добиться прекращения огня в регионе — это вернуть всех удерживаемых в Газе израильских заложников домой и уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС.



Накануне израильские медиа, ссылаясь на анонимных израильских чиновников, заявили, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребуется как минимум три-четыре недели для операции в Хан-Юнисе (на юге сектора Газа), а затем еще три-четыре недели, чтобы завершить «первый этап» войны. Это указывает на то, что у израильских властей есть давние планы на этот конфликт, и он не закончится в ближайшее время, указали в Al Jazeera.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.