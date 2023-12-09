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Эксперт рассказал о выгоде для США от антироссийских санкций

Эксперт Широв: антироссийские санкции Запад использует как информационный повод

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Andrew Harnik/AP

Непрекращающиеся санкции против России страны Запада используют как информационный повод с целью продемонстрировать таким образом свою поддержку Украине. Такое мнение высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв в интервью РИА Новости.

По его словам, из-за этого США и Европейский союз не прекратят вводить санкции.

Несмотря на то, что антироссийские санкции становятся все жестче, они не смогли уничтожить экономику России, добавил Широв. Поскольку, начиная вводить ограничения, западные страны рассчитывали на краткосрочный эффект, быстро нанести РФ «неприемлемый ущерб», они добились возмущения населения и бизнеса, но не достигли самого главного, подытожил эксперт.

Накануне в Государственном департаменте США заявили, что администрация президента Джо Байдена ввела визовые санкции против московского полицейского Ивана Рябова за приписываемое ему нарушение прав человека во время демонстраций.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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