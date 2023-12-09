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Украину заподозрили в попытках обвинить западные СМИ в росте инакомыслия

Globe and Mail: Украина обвиняет западные СМИ в росте инакомыслия в стране

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Efrem Lukatsky/AP

Правительство Украины пытается переложить на западные издания и телеканалы ответственность за рост инакомыслия в стране. Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, в настоящее время на Украине продолжает усиливаться внутриполитическая борьба. В частности, киевский мэр Виталий Кличко начал чаще вставать на сторону главнокомандующего армией страны Валерия Залужного и критиковать действующего главу государства Владимира Зеленского.

Авторы публикации подчеркнули, что сразу после эскалации конфликта с РФ на Украине наблюдалась «консолидация общества вокруг президента». Однако спустя почти два года с начала боевых действий ситуация изменилась, говорится в статье.

Более того, газета обратила внимание на беспокойство Киева в связи с растущим влиянием западных СМИ на территории страны. По информации издания, ряд украинских чиновников заподозрили иностранных журналистов в подготовке кампании по дискредитации Зеленского.

При этом источник сообщил, что недавно глава государства отменил рабочий визит в США. По его словам, президент принял такое решение из-за сомнений в своей способности убедить республиканцев в американском конгрессе продолжить финансирование.

9 декабря старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор дал интервью британской газете Financial Times, в ходе которого оценил отношение стран Запада к Украине. Эксперт указал, что Киев перестал иметь особое значение для западных держав и сейчас находится в ужасной ситуации.

Ранее в США сообщили, что украинские войска не могут планировать свои действия из-за неопределенности по поводу продолжения зарубежного финансирования.

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