В постпредстве РФ прокомментировали блокировку США в СБ ООН резолюции по Газе

США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) вмешиваться в ситуацию в секторе Газа, блокируя резолюция о прекращении огня. Об этом заявил на заседании органа первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Как считает дипломат, СБ ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности и потребовать прекращения огня в секторе Газа по нескольким причинам, в том числе из-за «эгоистичной и деструктивной позиции» США, которые стремятся «выгородить» Израиль всеми средствами и «фактически запрещают Совету безопасности ООН вмешиваться».

Все это время члены Совбеза, по его словам, вынуждены слушать, что американская сторона разберется в рамках своей тихой дипломатии, «а остальным, мол, лучше постоять в стороне.

По его мнению, итогом подобной дипломатии стало то, что сектор Газа превратился в «кладбище палестинских детей».

До этого США наложили вето на проект резолюции ОАЭ с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За него проголосовали 13 членов Совбеза ООН, Великобритания воздержалась.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.