В Москве высоко оценили работу ОАЭ по подготовке резолюции СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил, что Россия высоко ценит работу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по подготовке резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

«Самой высокой оценки заслуживает мужество и профессионализм арабской дипломатии и отдельно ОАЭ, которые взяли на себя подготовку столь востребованного продукта с призывом к прекращению огня», — пояснил Полянский.

По его словам, резолюция составлена в лучших традициях исторических решений Совета Безопасности по ближневосточной тематике. Независимо от итогов голосования, Абу-Даби внес огромный вклад в работу Совета Безопасности организации, добавил дипломат.

До этого Соединенные Штаты Америки заблокировали предложенную ОАЭ резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.