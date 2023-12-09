В США сообщили об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что в переговорах между администрацией президента США и конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет прогресса, передает РИА Новости.

«У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Новости по данному вопросу отсутствуют, добавил он.

До этого экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты разработали для контрнаступления украинской армии изначально неудачную стратегию.

7 декабря сенат конгресса США не допустил до голосования законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Против проголосовал 51 член палаты. Республиканцы требуют внесения в документ положений о защите границы США с Мексикой, президент Джо Байден заявил о готовности к компромиссу.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.