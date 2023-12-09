США заблокировали очередную резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

Кроме остановки боевых действий, резолюция также призывала к немедленному обмену всеми заложниками. За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Британия воздержалась, а против выступили только Соединенные Штаты, которые наложили вето.

До этого в секторе Газе не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи, о чем объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации.

Он также признал, что в текущих условиях на территории палестинского анклава стало невозможным выполнение резолюции 2712 Совбеза ООН, призывающей к росту поставок гуманитарных товаров гражданскому населению.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.