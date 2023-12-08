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Украина и США обсудили разногласия Зеленского и Залужного

Messenger: США и Украина обсудили влияние разногласий Зеленского и Залужного

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Reuters

Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает Messenger со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что встреча украинских и американских чиновников, в рамках которой произошло подобное обсуждение, состоялась в ноябре.

В публикации подчеркивается, что в рамках встречи были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе Залужным, и о том, как эти трения могут сказываться на российско-украинском конфликте.

Издание подчеркивает, что в напряженности между политиками и военными нет ничего необычного, внутренние украинские трения еще не достигли критической точки.

До этого стало известно, что после прошедших 4 декабря переговоров главкома ВСУ Валерия Залужного с министром обороны США Ллойдом Остином вопрос отставки Залужного может перейти из теоретической в практическую плоскость.

Ранее рейтинг Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного.

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