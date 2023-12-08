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В парламенте Болгарии произошла стычка из-за поставки Киеву списанных БТР

Blitz: в парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Киеву списанных БТР

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Depositphotos

В парламенте Болгарии произошла стычка из-за поставки на Украину списанных БТР. Об этом сообщает издание Blitz.

Уточняется, что заседание дважды прерывалось, а депутаты в очередной раз дошли до конфронтации в зале пленарных заседаний.

Лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов выразил свое возмущение тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды» Украине за счет собственных граждан.

«В этом зале большинство людей явно снова служат иностранным национальным интересам», — сказал Костадинов, назвав «еще более унизительным», что они служат национальным интересам «такой страны, как Украина».

По мнению главы оппозиционной партии, Украину «легко можно квалифицировать как «страну-неудачницу».

Как передает Blitz, заявления Костадинова вызвали серьезную напряженность в зале парламента, что привело к 15-минутному перерыву.

8 декабря парламент Болгарии большинством голосов отменил вето президента Румена Радева на безвозмездную передачу Украине бронетехники. По данным Болгарского телеграфного агентства, за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, а против выступили 55 парламентариев.

22 ноября Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между местным МВД и Минобороны Украины о передаче Киеву партии старых бронетранспортеров. Речь шла о технике, сделанной около 40 лет назад.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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