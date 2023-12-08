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В Кремле заявили о консолидации россиян вокруг Путина

Песков: россияне объединились вокруг президента и не хотят молчать об этом

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что россияне консолидировались вокруг Владимира Путина и не хотят молчать о желании его поддержать.

«Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать президента. Они говорят об этом, пишут об этом», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях.

До этого Песков назвал наиболее волнующие россиян темы вопросов к прямой линии главы государства, которая состоится 14 декабря. Среди них — СВО, социальная сфера и медицина.

8 декабря Путин объявил на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле о намерении выдвигаться в президенты.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение российского лидера о выдвижении на новый президентский срок.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.

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