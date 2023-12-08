Президент Абхазии поддержал решение Путина о выдвижении на предстоящих выборах

Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборах главы российского государства. Его заявление опубликовали на его официальном сайте.

«Всецело поддерживаю решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдвижении на предстоящих выборах главы государства», — уточнил Бжания.

По словам президента Абхазии, угрозы в современном мире требуют решительных действий. Он отметил, что авторитет российского лидера необходим для формирования многополярного мира, укрепления позиций глобального большинства.

Бжания обратил внимание, что «масштабная народная поддержка» подтверждает эффективность стратегии Путина по развитию экономики и укреплению «международных позиций великой России».

8 декабря Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента на церемонии вручения наград российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту просьбу жителей новых регионов пойти на выборы в марте 2024 года.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».