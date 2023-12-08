Россия осудила план Израиля по затоплению тоннелей в Газе

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Израиль совершит военное преступление, если решится затопить тоннели в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «военные преступления идут по нарастающей», а в последние дни была распространена информацию о планах израильской стороны по затоплению подземных сооружений в Газе морской водой.

Полянский подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже выстроила систему труб и наносов, чтобы закачивать воду в тоннели.

«Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — считает постпред.

До этого стало известно, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных туннелей, в которых, по мнению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой.

Как пишет WSJ, власти Израиля еще не приняли окончательного решения о подобном шаге, а мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую Израиль проинформировал о подобной возможности, также разделились.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.