Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Владимир Путин и Россия под его руководством фактически возглавили процесс глобальных перемен.

«Вы видите, что творится в мире, вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни», — сказал представитель Кремля.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что действия России на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

В ноябре политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что Российская Федерация вернула себе статус сверхдержавы благодаря действующему президенту страны.

Он добавил, что период однополярного мирового порядка подошел к концу. В настоящее время ему на смену пришла многополярность, так как в мире появились сразу три сверхдержавы. Эксперт пояснил, что сначала подобным статусом обладали только США. Однако теперь к ним присоединились РФ и Китай.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали о роли США в многополярном мире.