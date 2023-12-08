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В ООН признали провал гуманитарных операций на юге Газы

Замгенсека ООН Гриффитс признал провал гуманитарных операций на юге Газы

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Abed Sabah/Reuters

У Организации Объединенных Наций больше нет гуманитарных операций на юге сектора Газа на фоне интенсивных темпов боевых действий в южной части анклава. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«У нас больше нет гуманитарной операции на юге Газы, которую можно было бы назвать этим именем… темпы военного наступления на юге Газы являются повторением нападения на севере Газы», — заявил Гриффитс.

По словам замгоссекретаря ООН, в Газе не осталось безопасных мест для гражданского населения в секторе Газа, «что было краеугольным камнем гуманитарного плана по защите гражданского населения».

До этого в ООН сообщили о возможном скором открытии пункта пропуска из Израиля в Газу.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

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