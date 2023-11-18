ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе

Гуманитарный кризис в секторе Газа достиг невыносимых масштабов и не может больше продолжаться, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera. По его словам, необходимо срочно прекратить операцию Израиля в регионе.

«Без сомнения, гуманитарный кризис по любым меркам... невыносим и не может продолжаться. Прекратите боевые действия, чтобы позволить гражданским лицам безопасно передвигаться, сделайте это на неопределенный период, чтобы способствовать беспрепятственному гуманитарному реагированию. Дайте жителям Газы передышку», — отметил Гриффитс.

Он добавил, что народу Газы нужно позволить отдохнуть от тех «ужасных вещей, что происходят в палестинском анклаве».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в США назвали ХАМАС злом в чистом виде.