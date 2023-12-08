Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму заявили, что с нетерпением ждали решения Путина об участии в выборах

Глава Крыма Аксенов поддержал Путина в решении выдвинуться на выборы президента

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок. Своим мнением он поделился в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня, слава богу, хорошая новость, всех поздравляю с решением, которое принял наш лидер, Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, пока не было решения президента», — написал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что «в силу своих личных качеств, мужества, решительности, справедливости» сегодня в России нет человека и политика, кроме действующего президента, который способен привести страну к победе на всех фронтах.

Аксенов добавил, что все крымчане без сомнения поддержат Путина на выборах, как и граждане всей России.

До этого Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов выражал мнение, что решение главы государства объявить о намерении выдвигаться на новый президентский срок во время встречи с героями спецоперации на мероприятии, посвященном Дню Героя Отечества, носит символический смысл.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал 8 декабря фактическим стартом предвыборной кампании Путина.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами