В Крыму заявили, что с нетерпением ждали решения Путина об участии в выборах

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок. Своим мнением он поделился в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня, слава богу, хорошая новость, всех поздравляю с решением, которое принял наш лидер, Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, пока не было решения президента», — написал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что «в силу своих личных качеств, мужества, решительности, справедливости» сегодня в России нет человека и политика, кроме действующего президента, который способен привести страну к победе на всех фронтах.

Аксенов добавил, что все крымчане без сомнения поддержат Путина на выборах, как и граждане всей России.

До этого Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов выражал мнение, что решение главы государства объявить о намерении выдвигаться на новый президентский срок во время встречи с героями спецоперации на мероприятии, посвященном Дню Героя Отечества, носит символический смысл.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал 8 декабря фактическим стартом предвыборной кампании Путина.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.