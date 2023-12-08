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На Украине заподозрили Жогу в измене родине

СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает героя Донецкой народной республики (ДНР), спикера регионального парламента Артема Жогу в государственной измене и предъявила два обвинения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления <...> Жоги», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, собраны доказательства по его причастности к нарушению двух статей Уголовного кодекса Украины — ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый поддержал террористов на востоке Украины и вступил в группировку «Спарта», где тесно сблизился с командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым с позывным «Моторола». Помимо того, Жога принял участие на выборах в Донецке от партии «Единая Россия», где его назначили главой парламента ДНР.

Как утверждают в СБУ, главной задачей Жоги на новом посту является «распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента» и участие в распределении «бюджетных» расходов местной администрации РФ на нужды российской армии.

Незадолго до этого Жога заявил о готовности стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в ходе выборов главы государства, запланированных на март 2024 года.

Ранее герой ДНР рассказал о радости от выдвижения Путина в президенты.

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