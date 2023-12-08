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Медведев назвал правильным решение Путина о выдвижении на выборы

Медведев поддержал решение Путина о выдвижении на выборы в «драматичный период»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал решение действующего президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства в столь «драматичный период», заявил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов. Его слова приводит ТАСС.

«Принимая во внимание <...> драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно <...> правильное», — полагает помощник.

По мнению Медведева, работа Путина на президентском посту должна быть продолжена.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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