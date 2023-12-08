В Кремле рассказали о фактическом старте предвыборной кампании Путина

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал сегодняшний день фактическим стартом предвыборной кампании действующего главы государства.

«Если вы хотите говорить де-факто, то да. Если вы хотите говорить де-юро, то нет», — ответил он на вопрос журналиста о начале избирательной кампании российского лидера.

Согласно информации представителя Кремля, Путин пока еще не является зарегистрированным кандидатом, для начала политику предстоит «выполнить формальности».

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Перед этим члены Центральной избирательной комиссии приняли решение, что выборы президента России будут длиться три дня — с 15 по 17 марта.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Прямой линии.