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В Раде Украины поддержали законопроект, нужный для переговоров о членстве в ЕС

Депутат Рады Гончаренко: одобрен законопроект для переговоров о членстве в ЕС

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Reuters

Верховная рада Украины в пятницу одобрила законопроект, предусматривающий изменение законов касательно нацменьшинств в стране, он необходим для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Парламент за основу и в целом проголосовал за законопроект 10288-1 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах… Это также требование Еврокомиссии», — сообщил депутат.

По словам депутата, за принятие соответствующего законопроекта проголосовало 317 депутатов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае несоблюдения Украиной прав национальных меньшинств, в том числе венгров, ее отношения с Европой придется «замедлить».

Ранее в Раде Украины поддержали увеличение штата антикоррупционного бюро.

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