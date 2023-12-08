В Совфеде РФ отреагировали на решение Путина участвовать в выборах

Массовая поддержка президента РФ Владимира Путина со стороны граждан на предстоящих выборах главы государства станет общей победой для жителей страны. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель спикера верхней палаты Федерального собрания Андрей Турчак.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление действующего российского лидера о намерении баллотировать на выборах, которые назначены на 17 марта 2024 года. По его словам, само решение Путина об участии в электоральном процессе имеет большое значение для будущего РФ.

«Решение нашего лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах станут нашей общей победой», — подчеркнул Турчак.

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» российским военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Героя Отечества.

При этом знаки отличия бойцам Вооруженных сил РФ вручал лично российский президент Владимир Путин. Также он произнес речь, в которой заявил о намерении принять участие в предстоящих выборах.

Ранее спикер парламента ДНР Артем Жога передал Владимиру Путину просьбу жителей республики баллотироваться на выборах президента.