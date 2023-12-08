Опубликовано видео с заявлением Путина о выдвижении на выборы президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о выдвижении на участие в выборах главы государства в 2024 году, поскольку «сегодня по-другому нельзя». Видео со словами российского лидера в ходе беседы с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Отвечая на просьбу спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, Путин отметил, что в разное время у него были разные мысли по этому вопросу.

«Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал глава РФ.

До этого Жога рассказал, что передал Путину просьбу жителей новых регионов пойти на выборы в 2024 году. Он отметил, что глава РФ «принимает решения не колеблясь» и всегда уверен в них.

7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что представители многих стран готовы приехать в Россию на президентские выборы в качестве наблюдателей.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.