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Жога передал президенту РФ просьбу жителей новых территорий пойти на выборы

Жога: Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов пойти на выборы в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий, <…> всех ребят военнослужащих, мы просим его принять участие в выборах президента РФ», — отметил комбат «Спарты».

По словам Жоги, российский лидер отметил, что времена бывают разные, «трудные, тяжелые», но на данный момент он «будет с народом». Он обратил внимание, что Путин «принимает решения не колеблясь», он всегда уверен в своих решениях.

До этого герой ДНР Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина.

8 декабря Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента на церемонии вручения наград российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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Выборы президента России 2024
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