Путин признался, что поражен подвигами российских бойцов на спецоперации

Президент России Владимир Путин во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества заявил, что подвиги бойцов на специальной военной операции не могут не поражать. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, имеют такую же силу духа и характер, которые отличали защитников Отечества.

«Их подвиги поражают, ими гордится вся страна», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что для него честь вручать бойцам «Золотые Звезды» Героев Российской Федерации.

Также Владимир Путин заявлял, что миллионы граждан Российской Федерации полны решимости быть вместе со своей страной, чувствуется их стремление к солидарности.

Стало известно, что Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.