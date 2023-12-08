В ЦИК заявили о желании представителей многих стран приехать в Россию на выборы

Представители многих стран готовы приехать в Россию на президентские выборы в качестве наблюдателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

«Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей, обязательно. У нас очень широкие связи, и пулом недружественных стран дело не ограничивается, мир большой», – сказала Памфилова журналистам.

При этом на вопрос о том, будут ли на выборах президента России наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, глава ведомства четкого ответа не дала.

«Посмотрим», — сказала Памфилова.

7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

Позже было опубликовано постановление Центральной избирательной комиссии РФ, согласно которому выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда действующий глава государства Владимир Путин может принять решение об участии в выборах президента страны.

Ранее политолог рассказал о важной роли выборов президента России.