Трамп требует, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп требует, чтобы судья округа Колумбия Таня Чуткан, ведущая дело о возможных попытках бывшего президента отменить результаты президентских выборов 2020 года, прекратила разбирательства касательно штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Дональд Трамп требует, чтобы судья прекратила все разбирательства по федеральному уголовному делу, обвиняющему его в попытке срыва президентских выборов 2020 года. Трамп утверждает, что судья округа Колумбия США Таня Чуткан больше не имеет власти над этим делом», — говорится в сообщении издания.

Трамп выдвинул соответствующее требование после решения Чуткан в начале декабря о том, что эк-президент не застрахован от судебного преследования по делу о выборах 2020 года. Трамп намерен апеллировать к этому решению.

Как пишет газета, если Чуткан согласится на это требование, это может поставить под угрозу ее план начать судебный процесс над бывшим президентом 4 марта в здании суда в Вашингтоне.

Судья Таня Чуткан рассматривает в Вашингтоне дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. При этом штурм Капитолия рассматривается как один из эпизодов этого дела.

До этого адвокаты Трампа потребовали публичности на процессе против экс-президента.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.