Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп требует, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия

Politico: Трамп требует, чтобы судья Чуткан прекратила дело о штурме Капитолия

close
100%
Charlie Neibergall/AP

Экс-президент США Дональд Трамп требует, чтобы судья округа Колумбия Таня Чуткан, ведущая дело о возможных попытках бывшего президента отменить результаты президентских выборов 2020 года, прекратила разбирательства касательно штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Дональд Трамп требует, чтобы судья прекратила все разбирательства по федеральному уголовному делу, обвиняющему его в попытке срыва президентских выборов 2020 года. Трамп утверждает, что судья округа Колумбия США Таня Чуткан больше не имеет власти над этим делом», — говорится в сообщении издания.

Трамп выдвинул соответствующее требование после решения Чуткан в начале декабря о том, что эк-президент не застрахован от судебного преследования по делу о выборах 2020 года. Трамп намерен апеллировать к этому решению.

Как пишет газета, если Чуткан согласится на это требование, это может поставить под угрозу ее план начать судебный процесс над бывшим президентом 4 марта в здании суда в Вашингтоне.

Судья Таня Чуткан рассматривает в Вашингтоне дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. При этом штурм Капитолия рассматривается как один из эпизодов этого дела.

До этого адвокаты Трампа потребовали публичности на процессе против экс-президента.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами